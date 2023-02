Akkordeon-Konzert der besonderen Art im Weimarer Klinikum

Weimar. Das preisgekrönte Duo „con:trust“ präsentiert das Instrument beim Auftritt am 20. Februar ganz unverwechselbar.

Das nächste Montagskonzert im Sophien- und Hufeland-Klinikum steht am 20. Februar ab 16.30 Uhr im Foyer neben der Cafeteria auf dem Programm und unter dem Motto „Akkordeon im Konzert von Bach bis Tangomania“. Es spielt das Duo Marius Staible und Daniel Roth. Das Akkordeonduo „con:trust“ aus Weimar entstand aus der Idee, das Instrument in neuem Licht erscheinen zu lassen. Dies erhielt auch bald Anerkennung in Form von ersten Preisen bei internationalen Wettbewerben in Europa. Das Duo bewegt sich fließend zwischen allen Genres und kreiert dabei einen ganz unverwechselbaren und individuellen Sound und spielt beim Montagskonzert im Klinikum traditionelle und moderne Musik. Der Eintritt ist frei. Bis zum Erreichen des Sitzplatzes gilt eine FFP2-Maskenpflicht.