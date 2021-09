Aktion mit Elektromobilen in Mönchenholzhausen

Mönchenholzhausen. Auf dem Rieger-Parkplatz in Mönchenholzhausen sind am Freitag und Samstag diverse Modelle auch in Probefahrten zu erleben.

Eine Aktion „Thüringen fährt Grün“ wirbt am Freitag und Samstag, 24./25. September, auf dem Parkplatz des Rieger-Möbelhauses in Mönchenholzhausen für Elektromobilität. Die Organisatoren stellen rund 50 Autos verschiedener Hersteller aus, dazu rund zehn Elektro-Roller und -Motorräder sowie 25 E-Bikes – alle von Händlern aus der Region. Viele Fahrzeuge stehen für Probefahrten zur Verfügung. Zu erleben ist die Ausstellung am Freitag von 11 bis 19 und am Samstag von 10 bis 17 Uhr.

Lesen Sie hier mehr Beiträge aus: Weimar.