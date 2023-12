Aktion soll Weimarer Ferienpass unterstützen

Weimar Am Freitag wird zu einer Spendenaktion in die Jakobstraße 9 geladen.

Ein gelbes Banner in der Jakobstraße weist bereits darauf hin: Zu einer Spendenaktion lädt das Weimarer Kinderbüro zusammen mit Andreas Przybille am Freitag ein. Der Erlös solle dem Weimarer Ferienpass zugutekommen. Andreas Przybille aus Weimar habe bereits mehrfach das Kinderbüro mit Spenden für das Weltkindertagsfest unterstützt, teilt Sina Solaß, Kinder- und Jugendbeauftragte der Stadt, mit. Am Freitag, 15. Dezember, werde nun zu Glühwein und Kinderpunsch gegen Spenden geladen. Beginn der Aktion für den Weimarer Ferienpass, mit dem seit 2004 alljährlich Kindern Ferienangebote ermöglicht werden, ist um 16 Uhr an der Jakobstraße 9. Gäste sind bis 19 Uhr wilkommen.