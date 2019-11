Was Verbraucher tun können, um den Plastikmüll einzudämmen, sollen Aktionstage im Bio-Markt Kirschberg ab 27. November vermitteln.

Weimar. Fakten zum Thema sowie Wege zum Vermeiden von Plastikmüll vermittelt die Erzeuger-Verbraucher-Gemeinschaft Weimar im Bio-Markt am Kirschberg.

Aktionstage gegen Plastikmüll in Weimar

Aktionstage gegen Plastikmüll veranstaltet die Erzeuger-Verbraucher-Gemeinschaft ab 27. November im Bio-Markt Kirschberg. Zum Auftakt gibt es Mittwoch ab 19 Uhr den Vortrag „Der Plastikwahnsinn – Zahlen, Fakten und was jeder von uns dagegen tun kann“. Freitag (29.11.) schließt sich 15-18 Uhr ein Infostand zu plastikfreien Alternativen im Biomarkt an. Beim Workshop am Montag ab 19 Uhr wird gezeigt, wie Kosmetik, Reinigungsmittel und anderes plastikfrei selbst hergestellt werden können (Anmeldung: abel@evg-weimar.de). Alle Veranstaltungen sind kostenlos.