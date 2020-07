Am Alfa-Mobil finden sich niederschwellige Beratungsangebote für Betroffene, Unterrichtsmaterialien und Lektüre in leichter Sprache.

Weimar. Das Alfa-Mobil des Bundesverbandes Alphabetisierung informiert am Freitag, 17. Juli, in Weimar.

Alfa-Mobil auf dem Goetheplatz

Mehr als 6,2 Millionen Erwachsene haben Probleme mit dem Lesen und Schreiben. Das Alfa-Mobil des Bundesverbandes Alphabetisierung und Grundbildung informiert am Freitag, 17. Juli, 10 bis 14 Uhr, an der Südseite des Goetheplatzes über lokale Hilfsangebote. Zeitung lesen, Notizen schreiben, E-Mails verschicken - für rund 5000 Erwachsene in Weimar sind das regelrechte Hürden. Das bundesweit tätige Projekt arbeitet mit lokalen Partnern zusammen, in Weimar mit der Volkshochschule. Sie bietet Betroffenen dienstags Grund- und Aufbaukurse. In Zeiten von Corona besteht das Kursangebot online. „Die besten Botschafter für Kurse sind natürlich Kursteilnehmer selbst“, sagt Projektmitarbeiterin Susann Günther.