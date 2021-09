Alkoholisierter Autofahrer verliert bei Tromlitz die Kontrolle

Tromlitz. Ein 57-Jähriger verlor auf der Landstraße zwischen Tromlitz und Niedersynderstedt die Kontrolle über sein Auto und blieb erst auf einem Feld stehen.

Auf der Landstraße zwischen Tromlitz und Niedersynderstedt verlor am ein 57-Jähriger die Kontrolle über sein Auto. Nach einer Rechtskurve durchfuhr er damit den Straßengraben und riss dabei den Unterboden am Motor auf und verbog auch die Aufhängung der Vorderräder. Nach Angaben von Zeugen soll der Mann im Anschluss versucht haben, mit dem beschädigtem Auto das Weite zu suchen. Allerdings konnte er nicht mehr den Motor starten. Als die Polizei und der Rettungsdienst am Unfallort eintrafen stellten sie bei dem Mann deutlich Alkoholgeruch fest. Demnach war er nicht in der Lage einen Alkoholtest durchzuführen.

Durch die starken Schäden am Unterboden und die dadurch ausgetretenen Betriebsstoffe wurde neben den Freiwilligen Feuerwehren aus Blankenhain und Lohma das Umweltamt hinzugezogen. Die Strecke war für etwa 45 Minuten voll gesperrt, bevor der Verkehr auf einer Fahrspur an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden konnte. Der verletzte Mann wurde mit dem Rettungswagen in das Klinikum nach Bad Berka gebracht. Um sein Auto kümmerte sich ein Abschleppunternehmen.