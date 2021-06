Alle Verwaltungen im Weimarer Land wieder offen

Auch im Rathaus in Bad Berka ist demnächst wieder mehr Publikumsverkehr möglich.

Landkreis. Ab dem kommenden Mittwoch gelten neue Regelungen für die Rathäuser und Gemeindeverwaltungen im Weimarer Land.

Die Türen sämtlicher Rathäuser und Gemeindeverwaltungen im Weimarer Land stehen ab Mittwoch, 1. Juli, wieder offen. Das teilte der Kreisverband Weimarer Land des Gemeinde- und Städtebundes in einer Presseinformation mit. „Dieser Schritt ist uns wichtig, um die Bürgerfreundlichkeit wieder in den Mittelpunkt zu stellen“, so der stellvertretende Kreisverbands-Vorsitzende Thomas Heß (CDU).

Anlass zu dem Schritt war das dauerhafte Sinken der Corona-Inzidenz auf unter 35. Die Kontaktverfolgung der Rathaus-Besucher wird ausgesetzt, allerdings gelten weiterhin Abstandsgebot und Maskenpflicht. Terminvereinbarungen sind zwar nicht mehr zwingend notwendig, werden aber für kürzere Wartezeiten und schnellere Bearbeitung weiterhin empfohlen.