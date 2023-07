Guten Morgen, Weimar! Alles Maja – oder was im Weimarer Garten?

Susanne Seide betreibt ein botanisches Experiment.

Seit der Rückkehr aus dem Urlaub betreibe ich im heimischen Garten mal wieder ein botanisches Experiment. Ich habe erst am 4. Juli neun Tomaten-Pflänzchen in die Erde gesetzt, wofür mir zur üblichen Pflanzzeit einfach die Zeit fehlte.

Neun der wohl zwanzig kleinen Tomaten, die ich im Wohnzimmer ausgesät und gehegt hatte, waren durchaus in der Lage, ohne fremde Hilfe zwei Wochen zu überstehen. Echte Überlebenskünstler! Das musste mit dem Weg an die frische Luft belohnt werden. Auch wenn die „echten“ Gärtner in meinem Umfeld darüber den Kopf schütteln. Da würde es doch erst Weihnachten Früchte geben, sagen sie. Pessimismus brach bei mir aus, als nach drei Tagen drei Pflanzen bereits nicht mehr existent waren. Eine rappelte sich doch wieder auf, nun wachsen sieben Tomaten um die Wette.

Wenn es doch nicht so richtig klappt, kann ich mich damit herausreden, dass ich das wertvolle Saatgut fürs nächste Jahr retten will. Es handelt sich um die alte schwedische Sorte Maja, die für mich Dilettantin auch noch den Vorteil hat, dass sie nicht ausgegeizt werden muss.