Alles Wissenswerte zur Weimarer Weihnacht

Weimar. Welche Plätze in diesem Jahr komplett neu und intensiver bespielt werden – und bis wann das Marktvergnügen wo geht. Ein Überblick:

Mit verändertem Konzept und viel neuer Beleuchtung sowie sanierten beziehungsweise neuen Hütten und Eingangstoren begrüßt die Weimarer Weihnacht ab Dienstag, dem 28. November, ihre Gäste. Sie wird um 17 Uhr – zeitgleich mit dem Erhellen des Weihnachtsbaums – auf dem Marktplatz eröffnet. Traditionell erfolgt dies ökumenisch mit Weimarer Geistlichen vor der Märchenhütte.

Rund 70 Händler bieten meistweihnachtliche Waren an

Die vorweihnachtliche Innenstadt lädt dann vom 28. November bis 30. Dezember ihre Gäste zum Bummeln und Genießen ein. Die Weimarer Weihnacht erstreckt sich über Markt, Frauenplan und Frauentorstraße, den Herderplatz und die Goetheplatz-Nordseite. Insgesamt 70 Aussteller bieten adventliche und weihnachtliche Artikel wie erzgebirgische Volkskunst, Keramikwaren, internationales und weihnachtliches Kunsthandwerk, Holz- und Bürstenwaren, winterliche Bekleidung, kulinarische Spezialitäten, Fleisch- und Wurstwaren, Weihnachtsgebäck, Süßwaren, Haushaltswaren, Deko- und Geschenkartikel und vieles mehr.

Zum geänderten Konzept gehört, dass die Weihnachtsmarkthändler, die bisher in der Schillerstraße zu finden waren, nun ihre Sortimente auf dem Frauenplan anbieten. Die Frauentorstraße bietet als Überleitung zwischen Schillerstraße und Frauenplan Standplätze für einzelne Händler. Damit bleibt nach Angaben der Stadt „mit Rücksicht auf die Geschäfte in der Schillerstraße die Sichtbarkeit der Schaufenster in einer der Haupteinkaufsstraßen uneingeschränkt“. Neu sind auch zusätzliche Händler, so zum Bespiel Lilys Waffelbar und diverse Kunsthandwerker in der Wechselhütte (zehn Händler mit wechselndem Sortiment) auf dem Frauenplan.

Die Konzeptumstellung des diesjährigen Weihnachtsmarktes beinhalte nicht nur eine neue Anordnung der Stände, sondern auch eine Neuausrichtung der Beleuchtung. Für die Schillerstraße wurden sieben neue Straßenüberspannungen in Form von Eiskristallen sowie 32 Baumstammilluminationen in modernster LED-Technik neu angeschafft. Der Pavillon am Frauenplan wird erstmalig mit einem großen Lichtnetz im warm-weißen Glanz erstrahlen und erhält weitere Lichtelemente in den Bäumen. Auch das Rathaus erhält in diesem Jahr eine Konturlichterkette sowie einen Lichtvorhang für den Rathausbalkon, kündigte die Stadt an.

Die bisherige Weihnachtsmarktbeleuchtung wird für die Erweiterungen der umliegenden Straßenzüge genutzt, die Verbindungsstraßen zu den Teilmärkten darstellen. Für zusätzliches Flair dürften zudem die von der Stadt und dem Weimarer Innenstadtverein gestellten Weihnachtsbäume sorgen, die den Gewerbetreibenden in der Innenstadt zum Selbstdekorieren kostenfrei überlassen wurden. Der 15 Meter hohe Weihnachtsbaum ragt auf dem Marktplatz bereits seit mehr als einer Woche in die Höhe. Er stammt aus dem Stadtgebiet Weimar. Ebenso der Baum auf dem Herderplatz.

Die Öffnungszeiten der Weimarer Weihnacht sind täglich von 11 bis 19 Uhr, mit der Möglichkeit einer Ausweitung für die Händler bis 22 Uhr beziehungsweise 23 Uhr am Freitag und Samstag. Nach Weihnachten wird die Pflichtöffnungszeit bis 18 Uhr verkürzt (am 31.12. bis 14 Uhr). Am Heiligen Abend, am ersten Weihnachtsfeiertag und am Neujahrstag bleibt der Weihnachtsmarkt geschlossen.

Aktionstag „Inklusion on Ice“ läuft am 29. November

Traditionell ruft die Aktion „Inklusion on Ice“ zur Eisbahn auf dem Theaterplatz. Dieses Mal findet sie am Mittwoch, 29. November, ab 10 Uhr statt. Zum Programm gehören Live-Musik des blinden Pianisten Aaron Christopher Hoffmann, der ab 12 und 14 Uhr zu hören sein wird. Für 16 Uhr hat die Stadträtin und Legefelder Ortsteilbürgermeisterin Petra Seidel (Weimarwerk) „Sterne auf dem Eis“ angekündigt – ein Schau- und Kürlaufen von Eiskunstlaufsportlern des EC Ilmenau.

Im Zentrum steht indes der Eisgleiter, der auch behinderten Menschen oder Eltern mit Kinderwagen das Vergnügen auf dem Eis ermöglicht. Er kann am Aktionstag kostenlos genutzt werden. Danach wird eine Gebühr von 2 Euro pro Stunde erhoben. Der Erlös wird wiederum einem sozialen Zweck gestiftet: Alle Einnahmen der Gleiter-Nutzung erhält die Ehrenamtsagentur/Bürgerstiftung Weimar.

Für alle Besucher des täglichen Wochenmarktes in Weimar wichtig: Er findet bis zum ersten Januarwoche auf den Goetheplatz statt und hat dort täglich von 9 bis 14 Uhr mit seinem Angebot für die Kundinnen und Kunden geöffnet. Zwischen Weihnachten und Silvester ist eine Marktpause geplant.