Weimar Hummel-Gesellschaft feiert am Wochenende ihr 20-jähriges Bestehen mit einem Festkonzert im Coudraysaal der Musikschule Johann Nepomuk Hummel in Weimar.

Als überraschendes Geburtstagspräsent zwei Autographe erhalten

Einen bunten Strauß von Musik aus der Feder ihres Namenspatrones lieferte die Hummel-Gesellschaft am Sonntag im Coudraysaal der Musikschule „Johann Nepomuk Hummel“ in Weimar. Anlass war das Jubiläum zum 20-jährigen Bestehen der Gesellschaft. In seiner Festansprache würdigte Wolfram Huschke die unermüdliche Tätigkeit der Gesellschaft mit dem Hinweis auf die außerordentliche kulturelle Bedeutung ihres ehemaligen Hofkapellmeisters Johann Nepomuk Hummel für Weimar. So war es auch nicht verwunderlich, dass unter dem Jubiläumsgästen die frühere Intendantin des Weimarer Kunstfestes, jetzt Intendantin des Beethovenfestes Bonn, Nike Wagner, war.

Eröffnet wurde das Konzert mit dem Rondo Ungarese, das von Constantin von Knebel Doeberitz blitzsauber vorgetragen wurde. Die Pianistin Krisztina Gyöpös, die bereits im Vorjahr das „Hummel Fest 240“ in Bratislava und Weimar organisiert hatte, konnte mit dem E-Dur Klaviertrio das Publikum begeistern. Sie wurde begleitet von David Castro-Balbi (Violine) und Ivan Scanavi (Cello). Das Werk ist nach 1819 entstanden und fällt in Hummels Weimarer Zeit. Der Auftritt der Sopranistein Kyunghee Yang mit einer Arie aus Hummels Oper „Mathilde von Guise“ zeigte einmal mehr die Schaffensbreite von Hummel.

Überrascht wurde die Hummel-Gesellschaft von einer Konzertbesucherin mit einem besonderen Präsent. Zum 20-jährigen Jubiläum überreichte die großzügige Spenderin dem Vorsitzenden Manfred Kanngießer zwei Hummel-Autographe: einen Original Brief aus Hummels Stuttgarter Zeit 1818 sowie eine Eingabe des erstgeborenen Hummel-Sohnes Eduard an die Intendanz des Hoftheaters.