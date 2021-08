Altbischof Wolfgang Huber hält am 25. August die Festrede zum Herdergeburtstag. Er wird an dessen einstiger Wirkungsstätte begangen.

Altbischof Wolfgang Huber spricht zum Herdergeburtstag in Weimar

Weimar. Bei den Feierlichkeiten in der Stadtkirche wird am 25. August traditionell der Herderförderpreis für Studierende verliehen.

Mit einem Empfang werden am Mittwoch in der Stadtkirche St. Peter und Paul die Feierlichkeiten zum Herdergeburtstag eingeläutet. Dazu heißen der evangelisch-lutherische Kirchenkreis Weimar, die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde, die Diakoniestiftung Weimar Bad Lobenstein und das Sophien- und Hufeland Klinikum Weimar „Gratulanten“ willkommen.

Die Festrede hält Altbischof Wolfgang Huber dem Thema „Bildung zur Humanität – Johann Gottfried Herders Aktualität“. Im Rahmen der Feier wird darüber hinaus der von den Gastgebern gestiftete und mit 2000 Euro dotierte Herderförderpreis für Studierende verliehen. Ferner sind Grußworte von Oberbürgermeister Peter Kleine (parteilos) und der Präsidentin der Landesärztekammer, Ellen Lundershausen, vorgesehen.

„Der Herdergeburtstag 2021 ist der zweite in der Pandemie. Immer noch ist vieles in der Schwebe. Wir wollen mit Herder nach dem suchen, was das Miteinander zusammenhält“, sagte vorab Henrich Herbst.

Musikalisch begleitet wird die Festveranstaltung von Kirchenmusikdirektor Johannes Kleinjung (Orgel).

Der Theologe, Dichter, Philosoph und Übersetzer Herder wurde am 25. August 1744 geboren. Von 1776 bis zu seinem Tod im Jahr 1803 wirkte er als Generalsuperintendent in Weimar.

Mittwoch, 25. August, 17 Uhr; Stadtkirche, Herderplatz