Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Alte Holzfigur bleibt zu Hause

Manch kuriosen Feiertag finde ich durchaus liebenswürdig. Am 8. Januar, also Mittwoch, ist der „Mitbringtag auf Arbeit“. Das ist sozusagen die Fortsetzung des Spielzeugtages in Kindergärten und Schulen für Erwachsene. Sie sollen ihren Kollegen Dinge präsentieren, die sie besonders mögen oder an denen sie besonders hängen.

Obwohl ich sonst eher Kekse und andere Dinge zum allgemeinen Genuss mit ins Büro bringe, fällt mit etwas ein: ein kleines chinesisches Männchen aus Holz, das ich als Kind von meiner Hockey-Trainerin bekommen habe, als Trost für einen langen Klinikaufenthalt. Dunkel ist das Holz geworden und am Hut fehlt längst ein Stück. Aber ich erinnere mich beim Anblick immer daran, wie sehr ich mich über das Geschenk gefreut habe.

Am Mittwoch bringe ich etwas anderes mit: meinen Laptop. Nicht, dass ich ihn besonders liebe, aber er bleibt wie meine Kollegen und deren Geräte am Dienstag zu Hause, weil es im Pressehaus keinen Strom gibt. Und nach dem Tag Home Office dürfen wir das Arbeitsgerät auf keinen Fall dort vergessen.