Alte und junge Weimarer schreiben sich Briefe

Weimar. „Ich schreibe dir meine Geschichte“: Senioren der Seebach-Stiftung tauschen sich per Brief mit Schülern der Jenaplan Schule aus.

Ein reger Briefwechsel verbindet Schüler der Klassen 4 bis 6 aus der Jenaplan Schule und Senioren der Marie Seebach Kultur Wohnen gGmbH. Idee und Initiative für das generationsübergreifende Projekt „Ich schreibe Dir meine Geschichte“ kommen von Ulrika Strömstedt, Vorstandsmitglied und Kulturbotschafterin der Marie-Seebach-Stiftung. Ziel ist es, Begegnungen zwischen Alt und Jung zu fördern, die Lust zum Schreiben zu wecken und Erfahrungen auszutauschen, ganz besonders in dieser sonst so kontaktarmen Zeit. Inzwischen gab es einen regen Austausch von Briefen in beide Richtungen. Bewohner schreiben von Flucht und Entbehrungen in der Nachkriegszeit.

Zum ersten Mal getroffen im Seebach-Garten

Die Weimarerin Winifried Hakl war Schülerin im Gebäude der heutigen Jenaplan Schule und erzählte, wie ihr Klassenzimmer ausgebombt wurde. Die Schule von Erika Meister wurde zum Lazarett. Die zehnjährige Lena schrieb und malte so lebhaft ihre Geschichte „Der Süßigkeitenbaum“, dass Frau Schultheß ihre Antwort mit reichlich Süßigkeiten schmückte. Nach mehreren Briefwechseln trafen sich Briefpartner jetzt zum ersten Mal an der frischen Luft im Seebach-Garten, mit gehörigem Abstand und den notwendigen Masken. Nun hoffen alle auf weitere Treffen.