In einer gemeinsamen Lerngruppe bereiten sich die Auszubildenden Hendrik Werner, Vanessa Fischer und Sarah Melanie Heß (von links) in angemessenem Abstand auf die Prüfungen vor.

Altenpflege-Azubis lernen in der Gruppe

Die Abschlussprüfungen stehen vor der Tür, doch die Schulen haben seit Wochen geschlossen. Das brachte Christian Senf, Einrichtungsleiter des Awo-Pflegezentrums Weimar am Hospitalgraben, auf die Idee, für seine drei Azubis Hendrik Werner, Vanessa Fischer und Sarah-Melanie Heß alternative Unterrichtsmöglichkeiten zu schaffen. Denn es ist ihm wichtig, ihnen bei den durch die Krise erschwerten Prüfungsvorbereitungen unter die Arme zu greifen.

„Seit 15. April bieten wir für unsere drei Schülerinnen und Schülern, die sich in der Ausbildung zur Pflegekraft befinden, eine Art alternatives Lernen an“, erklärt Christian Senf. „Da die berufsbildenden Schulen geschlossen sind, haben wir uns dazu entschieden, den Unterricht quasi zu uns ins Haus zu verlegen. Die Abschlussprüfung rückt ja trotz der aktuellen Situation immer näher, geplanter Termin ist der 25. Mai.“

Mit der berufsbildenden Schule, dem Bildungswerk für Gesundheitsberufe Erfurt, habe man die Maßnahme gut abgestimmt. Hendrik Werner, Vanessa Fischer, Sarah-Melanie Heß und die Einrichtungsleitung bekommen morgens die Lernaufgaben für den Tag von den Lehrkräften zugeschickt und bearbeiten diese selbstständig in der Lerngruppe. Dafür hat das Pflegezentrum einen Raum zur Verfügung gestellt. Wenn eine Aufgabe unklar sei, würden die Pflegefachkräfte und der Einrichtungsleiter weiterhelfen, Tipps geben und die jungen Leute so beim Bearbeiten des Lernstoffes unterstützen. Am Ende des Schultages geben die Schüler ihre erledigten Arbeitsaufträge ab, und diese werden per E-Mail an die Schule geschickt.

„Das gemeinsame Lernen klappt bei uns sehr gut“, freut sich der Einrichtungsleiter und fügt mit einem Augenzwinkern hinzu: „Unsere drei Azubis fühlen sich hier im Haus sehr gut aufgehoben. Sie haben das Lernen in der Einrichtung dem Selbststudium zu Hause vorgezogen.“