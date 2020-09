Am bundesweiten Warntag Probealarm um 11 Uhr

Weimar und das Weimarer Land beteiligen sich am 10. September am bundesweiten Warntag. Allerdings verfügen nicht alle Kommunen über Sirenen.

Sirenengeheul signalisiert am 10. September, dass Weimar und das Weimarer Land sich am ersten bundesweiten Warntag seit der Wiedervereinigung beteiligen. Er soll dafür sorgen, dass Warnungen die Bevölkerung schnell und auf vielen Kanälen erreichen, so auch über TA/TLZ- und Radiosender oder Apps.

Um punkt 11 Uhr soll – sofern vor Ort Sirenen existieren und funktionieren – am Donnerstag ein Probealarm erfolgen, also ein einminütiger Warnton. In Weimar ist das nur in den Ortsteilen Gaberndorf, Taubach, Legefeld mit Holzdorf, Possendorf, Niedergrunstedt und Gelmeroda möglich. Die Kernstadt sowie alle anderen Ortsteile verfügen nicht über Sirenen, weiß Martin Wünsche, der im Brandschutz- und Katastrophenschutzamt den Bereich Bevölkerungsschutz/Rettungsdienst leitet. Er wird am 10. September den Alarm auslösen sowie gegen 11.20 Uhr die Entwarnung. Dabei ertönt zwölf Sekunden lang der an- und abschwellende Ton des Probealarms. Im Weimarer Land lässt die Kreisverwaltung einen zusätzlichen Probealarm auslösen – so, wie es die Bevölkerung an jedem ersten Samstag im Monat gewohnt ist.

Überall in Deutschland senden darüber ferner auf Veranlassung des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe über ein modulares Warnsystem unter anderem kostenlose Warn-Apps wie NINA und KatWarn Hinweise. In Weimar und dem Weimarer Land gelangen sie über die gemeinsame Leitstelle in Jena an die Bevölkerung.