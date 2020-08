Ampelregelung vor der Arbeitsagentur Weimar

In der Eduard-Rosenthal-Straße beginnt in der kommenden Woche die nächste Baustelle. Auf Höhe der Agentur für Arbeit, vor den Hausnummern 30 g bis 46, erfolgt einen Monat lang eine halbseitige Straßensperrung. Grund ist die Verlegung einer Gasleitung. Das soll in drei Bauabschnitten erfolgen. Der Verkehr werde mit Ampelregelung an der Baustelle vorbeigeführt, teilte die Stadtverwaltung mit. Am 2. Oktober sollen die Arbeiten schließlich beendet sein.