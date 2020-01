Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Amt für Königin oder Kavalier

Die einen hoffen darauf, dass es draußen endlich winterlich wird. Die anderen planen bereits für die nächste warme Jahreszeit – so auch die Kranichfelder. Die Zweiburgenstadt und deren Vereine haben das Amt der neuen Rosen-Majestät ausgeschrieben. Das Besondere diesmal: Noch steht nicht fest, ob am 26. Juni 2020 – wie es bisher Tradition war – eine Rosenkönigin gekrönt wird, die der aktuellen Amtsinhaberin Dania folgt. Die neue Ausschreibung lässt auch die Option, dass das 142. Rosenfest, das mit dem 15. Thüringer Tanzfest einher geht, von einem König regiert wird.

Bewerberinnen und Bewerber sollten sich mit Kranichfeld und dem traditionellen Rosenfest sehr verbunden fühlen und im Weimarer Land geboren sein, hier wohnen, lernen oder arbeiten. Das Alter spielt nach oben hin keine Rolle, lediglich das Mindestalter ist mit 18 Jahren vorgegeben.

Bewerbungen mit Angaben zur Person und zur Erreichbarkeit sowie mit einem Foto nimmt die Tourist-Information am Baumbachplatz 1 in 99448 Kranichfeld bis Ende März entgegen. Auch elektronisch können sie versandt werden an die E-Mail-Adresse kranich-tour@kranichfeld.de.