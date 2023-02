An der Damaschkestraße werden 35 Bäume gefällt (Symbolfoto).

An der Weimarer Damaschkestraße fallen insgesamt 35 Bäume

Weimar. Wohnstätte erklärt Rodung ab dem 13. Februar wegen der starken Rissbildung an den dortigen Häusern als notwendig. Ersatz soll gepflanzt werden.

Es sei schön, wenn man mit seinem Zuhause stark „verwurzelt“ sei. Ganz anders sieht es nach Angaben der Weimarer Wohnstätte aus, wenn wuchernde Wurzeln von Bäumen zu nahe am Fundament des Hauses für Risse sorgen, die aufwendige Sanierungen zur Folge haben. Betroffen sein könnten auch wichtige Rohre oder Leitungen – mit Rohrbrüchen. Ein Leck in einer Gasleitung könne sogar lebensbedrohlich werden, betonte das Unternehmen vor dem Hintergrund, dass an der Damaschkestraße ab Montag, 13. Februar, Bäume gefällt werden.

Betroffen sind laut Geschäftsführer Udo Carstens zwischen den Hausnummern 2 und 20 insgesamt 21 von 35 Hainbuchen, die vor mehr als 20 Jahren gepflanzt worden sind. Ferner elf Fichten und drei Obstbäume, die teilweise vertrocknet und überaltert seien oder die Verkehrssicherheit bedrohen würden.

Die Bäume würden zu nah an den Häusern stehen, so Udo Carstens. Dadurch komme es fast in allen zu starken Rissbildungen. Ursache dafür seien laut einem Gutachten die Bäume.

Die Rodung werde voraussichtlich bis zum 17. Februar dauern. Die Wohnstätte hat für die damit verbundenen Einschränkungen um Verständnis gebeten und Ersatzpflanzungen angekündigt. Dafür werde sie sich externen Rat einholen.