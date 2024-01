Randalierer ziehn durch die Stadt An sieben Autos in Weimar die Reifen zerstochen

Weimar In Weimar haben bisher Unbekannte ihr Unwesen getrieben und sich an mehreren Autos vergriffen. Der Sachschaden ist groß.

Bereits in der Nacht zum Samstag trieben bisher Unbekannte in Weimar-Nord ihr Unwesen und zerstachen bei insgesamt sieben Autos die Reifen. Wie die Polizei am Sonntag informierte, seien bei den Fahrzeugen, die in der Allstedter Straße, Döllstädtstraße und Heldrunger Straße standen, jeweils mindestens ein Reifen zerstochen. Teilweise seien auch die Radkappen beschädigt worden.

Es sei ein Schaden in Höhe von ca. 2500 Euro entstanden. Zeugen, die Angaben zur Tat oder den möglichen Tätern machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Weimar unter 03643-8820 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de zu melden.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

