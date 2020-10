Anastasia I. ist Legefelds neue Zwiebelfee

Die neue Zwiebelfee von Legefeld heißt Anastasia I. In einer festlichen Veranstaltung im Vereinshaus wurde sie am Freitag beim Seniorencafés von ihrer Vorgängerin Melanie I. im Beisein von Weimars Zwiebelmarktkönigin Katrin I. gekürt. Julia Petrich hatte ihr Zwiebelkrönchen angefertigt. Ihre Mutti Nadine Gense nähte ihr prachtvolles weißes Kleid. Ein Jahr lang wird Anastasia jetzt Ortsteilbürgermeisterin Petra Seidel begleiten und bei festlichen Anlässen mit von der Partie sein. Ihr nächster Auftritt ist beim Weimarer Zwiebelmarkt am zweiten Oktoberwochenende. Anastasia Genze stammt von der russischen Insel Sachalin, lebt seit drei Jahren in Weimar und hat jetzt in Erfurt eine Ausbildung zur Pflegefachfrau begonnen. Herzliche Dankesworte richtete Ortsteilbürgermeisterin Petra Seidel an die scheidende Amtsinhaberin, die ihr als erste Zwiebelfee in der Legefelder Ortsgeschichte zwei Jahre lang zur Seite gestanden hatte. Trotz ihrer Aufgaben hatte Zwiebelfee Melanie I. (19) mit Bravour ihr Fachabitur bestanden und absolviert jetzt in Erfurt eine Ausbildung zur Kinderpflegerin, um sich danach zur Erzieherin fortbilden zu lassen. Die zwei Jahre als Zwiebelfee hätten ihr viel Spaß gemacht. Die Heldrungerin Melanie Petrich wünschte ihrer Nachfolgerin viel Glück und Erfolg. Musikalisch umrahmt wurde die Kür der zweiten Legefelder Zwiebelfee von der kleinen Fine am Klavier sowie von Silvio Gleim, Trompete.