Gelmeroda. Zu Andacht mit Reisesegen wird am Tag der Autobahnkirchen auch in die Feiningerkirche in Gelmeroda eingeladen.

Andacht mit Reisesegen

Am bundesweiten Tag der Autobahnkirchen am Sonntag, 21. Juni, beteiligt sich auch die Autobahnkirche Gelmeroda („Feiningerkirche“). Um 14 Uhr ist eine Andachtsfeier geplant, in der ein Reisesegen gegeben wird. Die Abstands- und Hygieneregeln müssen eingehalten werden. Das „Kleine Kirchenfest“ in Gelmeroda muss aufgrund der Corona-Krise leider entfallen. Der Gottesdienst um 14 Uhr aus der Ökumenischen Autobahnkirche Geiselwind kann im Livestream (www.twitch.tv/autobahnkirche_geiselwind) miterlebt werden.