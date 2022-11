Andreas-Max-Martin-Show im Mon Ami Weimar

Weimar. Gäste können sich bei der Show des Entertainers auf subtilen Humor und erfrischende Popmusik freuen.

Der Sänger, Entertainer und Songwriter Andreas Max Martin ist mit seiner gleichnamigen Show wieder zu Gast im Kulturzentrum Mon Ami in Weimar. Am Mittwoch, 30. November, um 20 Uhr will Martin sein Publikum erneut mit subtilem Humor, erfrischender Popmusik und Eleganz begeistern. Der Eintritt zur Veranstaltung kostet 8, ermäßigt 5 Euro. Karten können reserviert werden unter Telefon: 03643 / 84 77 11.