Anerkennung für nachhaltiges Arbeiten der Stadtwerke Weimar

Die Stadtwerke Weimar sind dem Nachhaltigkeitsabkommen Thüringen (NAT) beigetreten. Markus Heyn, Leiter des Regionalen Servicecenters der Industrie- und Handelskammer (IHK) in der Kulturstadt, überreichte die entsprechende Urkunde an Stadtwerke-Geschäftsführer Jörn Otto. Das NAT ist eine 2004 gestartete freiwillige Vereinbarung zwischen der Landesregierung und der Thüringer Wirtschaft. Mit rund 650 beteiligten Unternehmen bildet es das größte auf Freiwilligkeit basierende Wirtschafts-Netzwerk im Freistaat.

Die Urkunde gilt für 36 Monate und wird für nachweisbare, besondere und freiwillige Anstrengungen in den Bereichen Umweltfreundlichkeit sowie Energie-Effizienz verliehen. „Wer dem NAT beitreten möchte, muss handfeste Kriterien erfüllen und auch Ziele benennen“, so Heyn.