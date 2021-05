Anerkennung und Demonstration zum Tag der Pflege in Weimar

Zum internationalen Tag der Pflege am 12. Mai hat das DRK Weimar den Personal in Altenheimen gedankt. IN Weimar wird aber auch demonstriert.

Weimar. In Weimar und im Weimarer Land sind fast 4000 Mitarbeiter in der Alten- oder Gesundheitspflege beschäftigt.

„Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Pflege leisten tagtäglich Außerordentliches, um die Gesundheitsversorgung während der Corona-Pandemie aufrecht zu erhalten.“ Darauf hat der DRK-Kreisverband zum Tag der Pflege am 12. Mai hingewiesen und allen gedankt. Ihr Einsatz gehe ständig über ihre Grenzen hinaus.

Besondere Anerkennung sprach der Verband seien Mitarbeitern aus. So hätten sie nach dem Virusausbruch im Heim in Ettersburg „als hervorragendes Team“ zusammengearbeitet. Durch Schutzmaßnahmen, Quarantäne und erhöhten Pflegeaufwand habe der Personalbedarf „nur mit über alle Maßen motivierten Mitarbeitern gedeckt werden“ können. Zugleich habe die „unmittelbare Betroffenheit durch das Corona-Virus“ gezeigt, dass es einen starken Zusammenhalt gebe.

Zum Tag der Pflege verwies die Agentur für Arbeit darauf, dass im Weimarer Land und in Weimar mit acht beziehungsweise sieben Prozent die meisten sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten in ganz Mittelthüringen in der Pflege tätig sind. In Weimar seien es 1841, im Weimarer Land 2152 Menschen.

Nicht alle sind mit den Bedingungen zufrieden: In Weimar beteiligt sich am 12. Mai Pflegepersonal von 16 bis 17.30 Uhr aus dem Theaterplatz an einer bundesweiten Aktion gegen die „unhaltbaren Zustände im Gesundheitsbereich“.