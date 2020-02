Im Haus I am Graben hält die Volkshochschule Weimar in dieser und in der kommenden Woche Veranstaltungen zum Thema Umweltbewusstsein bereit.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Angebote an der VHS zum umweltbewussteren Leben

Umweltbewusstsein im Alltag sowie die Plastikflut und ihre Folgen sind zwei Themen, mit denen sich Interessierte an der Volkshochschule befassen können. In einem Kurs geht es am Donnerstag, 20. Februar, von 17.15 bis 19.30 Uhr darum, wie „Otto Normalverbraucher“ mit kleinen Schritten umweltbewusster leben kann. Gemeinsam werden im Haus I (Raum 206) Bienenwachstücher als Verpackungsalternative hergestellt und aus überreifen Bananen ein Bananenbrot gebacken. Das wird im Anschluss bei Tee und Kaffee verspeist. Dabei können sich die Teilnehmenden über nachhaltiges Leben und entsprechenden Konsums austauschen. Die Teilnahme kostet 16 Euro.

Was ist Plastik, und was bedeuten die stetig steigende Produktion und massenhafte Verwendung von (Einweg-)Plastik für Mensch, Umwelt, Natur und Klima? Diese Fragen sollen am Donnerstag, 27. Februar, in einem Vortrag von 19 bis 20.30 Uhr im Haus I der VHS (Raum 304) beleuchtet werden. Erklärt wird auch, welche Möglichkeit jeder einzelne hat, der Plastikflut die Stirn zu bieten. Experten haben ermittelt, dass jeder Mensch pro Woche fünf Gramm Mikroplastik zu sich nimmt. Das entspricht einer Kreditkarte. Unkosten: 6 Euro.

Es wird jeweils um Anmeldung gebeten.

Volkshochschule, Graben 6, Telefon 03643 / 88580; vhs@vhs-weimar.de; www.vhs-weimar.de