Angebote zum Mitmachen und Konzerte beim Yiddish Summer Weimar

Weimar. Wer sich mit jiddischer Kultur befassen möchte, findet bei den Angeboten der Festivalwoche des Yiddish Summer Weimar viele Anknüpfungspunkte.

Die Festivalwoche des Yiddish Summer Weimar wartet noch bis einschließlich Samstag, 7. August, mit einem abwechslungsreichen Tagesprogramm, vielen Angeboten zum Mitmachen am Grünen Labor im Ilmpark und abendlichen Konzerten auf. Überdies gibt es Schnupperkurse für Instrumentalisten (11.30 -12.30 Uhr, Grünes Labor) und angeleitetes, stressfreies Singen jiddischer Lieder im Innenhof der VHS Weimar am Graben 6 (15.30-16.30 Uhr). Am Donnerstag, 5. August, 19.30 Uhr, tritt das belgisch-deutsch-israelische Ensemble Halva auf der Sommertheaterbühne am E-Werk auf. Am Freitag, 6. August, 19.30 Uhr, gastieren dort das Caravan Orchestra & Chor, bevor am Samstag, 7. August, 19.30 Uhr, The Klezmatics, lebende Legenden der Klezmer-Musik, auf der Bühne stehen.

www.yiddishsummer.eu