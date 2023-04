Angefahrenes Reh, aufgebrochener Kühlschrank und zerstörte Fensterscheiben: Die Polizeimeldungen aus Weimar

Ein Aufgebrochener Kühlschrank, ein totes Reh und ein misslungener Autodiebstahl beschäftigte am Wochenende die Polizei in Weimar. (Symbolbild)

Weimar. Unbekannte haben am Wochenende versucht, ein Auto zu entwenden, ein Haus in der Ettersburger Straße beschädigt und einen Kühlschrank in Weimar aufgebrochen.

Unbekannte haben am Wochenende versucht, einen Skoda Octavia in Weimar zu entwenden. Laut Polizeimeldung kamen die Täter zwar in das Fahrzeug, waren aber nicht in der Lage den Motor zu starten. Als der Eigentümer zum Pkw zurückkehrte, lag das vordere Kennzeichen im Fußraum der Beifahrerseite, die Außenspiegel waren vermutlich durch Tritte beschädigt. Auch starten ließ sich der Skoda nicht mehr. Am Pkw entstand Sachschaden.

Reh stirbt nach Unfall auf B7

Bei einem Wildunfall am Sonntagabend auf der B7 ist ein Reh verendet. Wie die Polizei mitteilte, war der Fahrer eines Passats gegen 23 Uhr von Weimar kommend Richtung Erfurt unterwegs. Etwa 200 Meter vor der Kreuzung zum Gewerbegebiet UNO sei plötzlich das Tier über die Fahrbahn gelaufen. Eine Vollbremsung konnte die Kollision nicht mehr verhindern, am Auto entstand Sachschaden.

1000 Euro Sachschaden an Wohnhaus in Ettersburger Straße

Am vergangenen Wochensende wurde die Fensterscheibe eines Wohnhauses in der Weimarer Ettersburger Straße durch unbekannte Täter zerstört. Neben einer eingeworfenen Fensterscheibe wurde die Fassade auch mit einem Edding beschmiert.

Kühlschrank im Weimar-Atrium aufgebrochen

Opfer eines Hebelwerkzeuges wurde der Getränkekühlschrank eines Donut-Standes im Weimar-Atrium. Laut Polizei hebelten Unbekannte den Schrank auf. Ob etwas entwendet wurde, könne noch nicht gesagt werden. Am Kühlschrank entstand Sachschaden. Die Sicherung der Aufnahmen der Videoüberwachung wurde veranlasst.

