Angehende Auszubildende in Weimar und im Weimarer Land haben noch große Auswahl

Weimar. Unternehmen in der Region suchen Berufsnachwuchs. Wo die Chancen besonders gut sind:

Im Bereich der Agentur für Arbeit Thüringen Mitte, zu der auch Weimar und das Weimarer Land zählen, waren zur Halbzeit im Berufsberatungsjahr 1781 Ausbildungsinteressierte bei der Berufsberatung gemeldet. In Weimar betrug deren Zahl laut Agentur 155, also in etwa so viele wie im Vorjahr. Im Weimarer Land hatten sich 219 (- 38) potenzielle Azubis bei der Berufsberatung gemeldet. Aktuell seien in der Stadt noch 92 junge Leute auf der Suche, im Kreis sind es 149.

Die beliebtesten Berufe sind in Weimar Verkäufer, Kfz-Mechatroniker für Pkw, Gärtner im Garten- und Landschaftsbau, Immobilienkaufleute, medizinische Fachangestellte, Bauzeichner, Koch, Fachinformatiker, Kaufleute für Büromanagement sowie Verwaltungsfachangestellte in der Kommunalverwaltung. Im Weimarer Land steht der Kfz-Mechatroniker für Pkw an der Spitze, gefolgt von Verwaltungsfachangestellten in der Kommunalverwaltung, medizinischen Fachangestellten, Fachinformatikern, Verwaltungsfachangestellten in der Bundesverwaltung, Industriemechanikern, Land- und Baumaschinenmechatronikern, Fachlageristen, Verkäufern und Kaufleuten für Büromanagement.

Bei den Ausbildungsstellen ist in Weimar mit 311 Angeboten ein Plus von 14 zu verzeichnen, im Weimarer Land gibt es 428 (+ 29) Ausbildungsstellen. Rein rechnerisch kämen so in Weimar auf 100 Angebote 55 Bewerber, im Weimarer Land sind es 51.

Beste Chancen in Weimar hat Berufsnachwuchs im Hotel- und Gaststättenbereich, dem kaufmännischen und Gesundheitsbereich. Im Kreis gefragt ist Nachwuchs im Handel, in Produktions- und Fertigungsberufen, im Tiefbau und im kaufmännischen Bereich.

Beratungen unter Telefon: 0800/4 55 55 00.