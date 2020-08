Das Angelcamp am Speicher Kromsdorf wird auch in diesem Jahr mit Unterstützung des Landesanglerverbandes durchgeführt.

Am Speicher Kromsdorf hat am Montag der erste von drei Durchgängen im Angelcamp 2020 begonnen. Er wird gemeinsam vom Jugendclub Nordlicht und vom Landesanglerverband angeboten. Jeweils zehn Kinder lernen dabei, was man rund ums Angeln wissen muss, und übernachten einmal im Zelt. Am ersten Tag war allerdings Geduld gefragt, bis die Fische bissen.