Der Erste Angelverein Weimar untersagt wegen Hitze und Niedrigwasser das Angeln an der Ilm in seinem Pachtbereich, hier im Bereich der Kegelbrücke.

Angelverbot an der Ilm in Weimar

Der Erste Weimarer Angelverein (EWAV) als Pächter hat für die Ilm in Weimar und darüber hinaus ein Angelverbot erlassen. Die aktuelle Wettersituation, insbesondere die hohen Temperaturen und das wenige Wasser in der Ilm, gefährden die Fischbestände. Die Folge sei eine prekäre Situation, in der die Fische um ihr Überleben kämpfen und aufgrund der zu hohen Wassertemperaturen kaum noch Nahrung aufnehmen könnten, betonte der Verein. Daran hätten auch die jüngsten Niederschläge nichts geändert, die nur wie eine Welle kurzzeitig Verbesserungen gebracht hätten, sagte auf Nachfrage der Vorsitzende Maik Schüffler. Zudem geht die Hochwassernachrichtenzentrale des Thüringer Landesamtes für Umwelt, Bergbau und Naturschutz wieder von sinkenden Pegelständen der Ilm aus.