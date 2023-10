Angst vor dem Verschwinden: Gianna Molinari liest in der Stadtbücherei Weimar

Weimar. Die renommierte Autorin Gianna Molinari präsentiert in Weimar ihr neuestes Werk „Hinter der Hecke die Welt“. Es handelt von um die Zukunft und der Angst vor dem Verschwinden.

Ein charmantes Touristendorf, steckt voller Sorge um seine Zukunft. Unter den Schutzmaßnahmen und dem Erhalt der beliebten Dorfhecke verbirgt sich die tiefere Angst vor dem Verschwinden. Eine Angst, die am 16. Oktober im Gewölbekeller der Stadtbücherei aufgegriffen wird.

Dort findet die Herbstlesereihe „Europalette23“ statt, die einen besonderen Gast präsentiert: Gianna Molinari. Die Autorin wird aus ihrem neusten Roman „Hinter der Hecke die Welt“ vorlesen.

Gianna Molinari, geboren 1988 in Basel und heute wohnhaft in Zürich, ist keine Unbekannte in der Literaturszene. Nach ihrem Studium im Literarischen Schreiben und der Neuere Deutsche Literatur war ihr Debütroman „Hier ist noch alles möglich“ ein großer Erfolg. Molinari will mit ihrem Buch die Vorstellungen von Wachstum und Stillstand herausfordern und mit ihrer poetischen Kraft das Publikum verzaubern.

Die Lesung beginnt um 19:30 Uhr im Gewölbekeller der Stadtbücherei. Der Eintrittspreis beträgt acht Euro für Erwachsene, fünf Euro für Ermäßigte und einem Euro für Kinder. Der Abend ist perfekt geeignet um in die Welt von Gianna Molinari und ihres fesselnden Romans einzutauchen.