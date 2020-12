Anker-Bausteine zum Abschied des Kranichfelder Immobilienverwalters

Kranichfeld. Der Name des künftigen Verwalter-Unternehmens für den Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft der Stadt Kranichfeld ist nicht mehr geheim: 3x1-Immobilien heißt die Erfurter Firma, die im nichtöffentlichen Teil der Stadtratssitzung am 10. Dezember den Zuschlag unter mehreren Bewerbern erhalten hatte. 3x1 wurde 1996 gegründet, Geschäftsführer sind Jörg Flötner und Jörg Wanke. „Der Beschluss fiel einstimmig“, so der Kranichfelder Bürgermeister Enno Dörnfeld (CDU). „Es gab eine Bewertungsmatrix, in die Faktoren wie Erfahrung, Fachkompetenz und finanzielle Vorstellungen der Bewerber eingeflossen sind.“

Offiziell erteilt die Stadt den Zuschlag nach Ablauf einer dafür notwendigen Frist am 6. Januar und will an diesem Tag auch die Vertragsunterschrift unter Dach und Fach bringen. Von da an ist 3x1 für alle Vermieter-Aufgaben der rund 140 kommunalen Wohnungen in Kranichfeld ebenso zuständig wie für die Bewirtschaftung kommunaler Immobilien, etwa der Niederburg, des Baumbachhauses oder der Kegelbahn.

Der bisherige Partner der Stadt, Immobilienverwalter Reinhard Apel, feierte kurz vor Weihnachten seinen 70. Geburtstag und will im neuen Jahr in den Ruhestand gehen. Er erklärte sich allerdings bereit, vorerst weiter als Betriebsleiter beziehungsweise Berater erhalten zu bleiben, 3x1 mit den Gegebenheiten vertraut zu machen und eine reibungslose Übergabe zu organisieren. Der Vertrag dafür ist flexibel gefasst und lässt den Zeitraum offen – die Übergangszeit könnte einen Monat, aber auch länger dauern. „Er lässt uns nicht im Regen stehen“, so Dörnfeld. „Dafür ist der Stadtrat ihm sehr dankbar.“

Auch die Art und Weise, wie Apel in der jüngsten Sitzung des Werkausschusses offiziell verabschiedet wurde, lässt erahnen, was er der Stadt bedeutet: Die Fraktion Aktiv für Kranichfeld schenkte ihm einen Kasten Anker-Bausteine zum Basteln mit seinen Enkeln, Dörnfeld überreichte eine Flasche Saale-Unstrut-Wein.