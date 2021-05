Anmeldefrist für Weimarer Ateliertag startet

Auch viele der im städtischen Atelierhaus Weimar arbeitenden Künstler nahmen in den Vorjahren am Ateliertag teil.

Weimar. Ab sofort nimmt das Kulturamt der Stadt Anmeldungen für den Tag des Offenen Ateliers entgegen.

Anmeldungen für den 25. Tag des offenen Ateliers am 18. September in Weimar sind ab sofort möglich. Wie die Stadt mitteilt, sind die Künstlerinnen und Künstler mit der Öffnung ihres Ateliers für die Einhaltung der zum Zeitpunkt geltenden Hygienebestimmungen verantwortlich. Wer sich anmelden möchte, sendet bis spätestens 10. September eine Mail an die Dezernentin für Bildende Kunst in der Stadtkulturdirektion: ursula.seeger@stadtweimar.de. Aus der Mail sollten neben dem Namen und Vornamen auch die Kunstrichtung, die Anschrift des Ateliers oder der Werkstatt hervorgehen. Auch ein bis zwei Fotos (Porträt und Werkfoto) sollten eingereicht werden.

