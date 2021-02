Anmeldung der künftigen Fünftklässler beginnt

Die Schule am Sophienstiftsplatz ist noch bis zum Sommer Sitz der Park-Regelschule. Dann zieht sie an den Rathenauplatz.

Vor den ältesten Grundschülern in Weimar steht die Entscheidung, welche weiterführende Schule sie künftig besuchen. Auf sie warten drei Regelschulen, drei Gymnasien und darüber hinaus zwei staatliche Gemeinschaftsschulen, an denen Haupt- oder Realschulabschluss oder das Abitur erworben werden kann.

An der Gemeinschaftsschule „Carl Zeiss“ kann ab Klasse 5 eine reguläre Aufnahme erfolgen. An der Gemeinschaftsschule „Jenaplan“ erfolge gemäß Schulkonzept die Aufnahme bereits in Klasse 1, teilte die Stadt mit. Aufnahmewünsche in den Folgejahren könnten nur bei freiwerdenden Plätzen berücksichtigt werden. – Die Schulverwaltung wies darauf hin, dass jedes Kind an nur einer Schule angemeldet werden kann. Auf dem Anmeldeformular könne aber ein Zweitwunsch angegeben werden.

Regelschulen haben ab dem nächsten Schuljahr in Weimar keine Schulbezirke mehr. Damit könne sich jeder Schüler an seiner Wunschschule anmelden. Die Anmeldung bedeute jedoch nicht automatisch die Aufnahme. Sollten die Anmeldungen die Kapazität übersteigen, erfolge die Aufnahme nach den Kriterien des Schulgesetzes (§15a). Bei allen anderen Schülern entscheide das Losverfahren.

Anmeldeformulare werden ab 1. März auf den Internetseiten des Schulamtes Mittelthüringen sowie des Sport- und Schulverwaltungsamtes Weimar veröffentlicht. Alternativ liegen Formulare in der Poststelle des Schulamtes (Schwanseestraße 9-11, Haus A, Eingangsbereich) bereit. Das Formular kann bis 12. März (Regelschulen) und 6. März (Gemeinschaftsschulen) postalisch oder über den Briefkasten der gewählten Schule eingereicht werden. Von der E-Mail riet die Stadt aus Datenschutzgründen ab.

Für Gymnasien sind auch keine Einzugsgebiete vorgesehen. Sie haben aber unterschiedliche Schwerpunkte und Schulkonzepte. Die Anmeldedokumente stehen ab 1. März auf der Homepage der Wunschschule. Stichtag ist der 6. März 2021.