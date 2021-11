Anne Weber liest aus „Heldinnenepos“

Weimar. Anne Weber stellt ihre Biographie „Ein Heldinnenepos“ als Nachschlag zu den Weimarer Lesarten 2021 im Mon Ami vor.

Nachgeholt werden kann am Mittwoch, 3. November, die bereits für Juni zu den Weimarer Lesarten mit Buchpreisträgerin Anne Weber geplante Veranstaltung. Die Schriftstellerin und Übersetzerin liest aus ihrer Biografie „Ein Heldinnenepos“ im Mon Ami, Beginn um 19.30 Uhr. Es moderiert Franka Günther. In ihrer Biografie erzählt Anne Weber das Leben der Anne Beaumanoir. Geboren 1923 in der Bretagne, Mitglied der Résistance, Retterin zweier jüdischer Jugendlicher – wofür sie als „Gerechte unter den Völkern“ geehrt wird –, Neurophysiologin in Marseille, 1959 zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt wegen ihres Engagements für die algerische Unabhängigkeitsbewegung, – und noch heute ein Beispiel für die Wichtigkeit des Ungehorsams.