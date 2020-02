Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Anonyme Grabfläche mit Namens-Stele

Anonyme Bestattungen mit der Möglichkeit, die Daten der Verstorbenen an einer Stele anbringen zu lassen, sollen noch in diesem Jahr in Schellroda und später auch in Klettbach möglich sein. Eine entsprechende Änderung der Friedhofssatzung beschloss der Klettbacher Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung. Für die entsprechende Fläche in Schellroda sind im Haushalt, der in dieser Sitzung ebenfalls beschlossen wurde (unsere Zeitung berichtete), 10.000 Euro eingestellt.

Als der Gemeinderat im vorigen Spätsommer erstmals über dieses Thema debattierte, fand er noch nicht zu einer Einigung. Bürgermeisterin Franziska Hildebrandt startete daraufhin in Schellroda, wo zunächst ein anonymes Grabfeld mit Stele vorgesehen ist, eine Umfrage. 88 von 135 Befragten stimmten dabei für diese Variante, 28 für ein vollständig anonymes Grabfeld und 19 für eine Lösung mit Platten am Grabfeld-Rand. Die Satzungsänderung bekam mit elf Ja- und nur einer Nein-Stimme ein deutliches Votum.

Nach mehr als zehn Jahren korrigierte der Gemeinderat zudem den Pachtzins für die Kleingärten auf kommunalem Grund leicht nach oben. Er beträgt nunmehr 20 Cent pro Quadratmeter und Jahr. Im Gegenzug werden allerdings bis zum Sommer Fahrzeug-Stellplätze an den Pachtgärten eingerichtet. Das hatten die Abgeordneten bereits Ende 2019 beschlossen. Damit wird es für die Kleingärtner erstmals legale Parkmöglichkeiten geben.