Ansprechpartner für alle Engagierten

Die Lebensgemeinschaft auf Schloss Tonndorf ist seit dieser Woche erster offizieller Thüringer Regionalknotenpunkt des bundesweiten Vereins „Neuland gewinnen“. Der wird von der Robert-Bosch-Stiftung gefördert und setzt sich vor allem für nachhaltige Dorf- und Regionalentwicklung ein. Zur feierlichen Eröffnung hatten sich unter anderem der Thüringer Medien-Staatssekretär Malte Krückels sowie Babette Scurrell als Vorstandsmitglied des „Neuland“-Vereins eingefunden.

„Die Neulandgewinner übernehmen Verantwortung für die Transformation der Dörfer und kleinen Städte zu Orten gesellschaftlichen Zusammenhalts und nachhaltiger Entwicklung“, erläutert Thomas Meier, Gründungsmitglied der Tonndorfer Schloss-Gemeinschaft. „Bei den Regionalknoten geht es vor allem um Vernetzung. Dort wird registriert, wer mit welchen Aktivitäten in welchem Handlungsfeld beschäftigt ist, was dafür gebraucht wird und welche Kapazitäten und Kompetenzen im Netzwerk vorhanden sind. Und natürlich organisieren wir gemeinsame Aktionen.“

Der Knoten stehe als Ansprechpartner für jeden engagierten Bürger offen, so Meier. „Wer etwas bewegen will, den beziehen wir gern in den Austausch und Aktivitäten ein oder stellen Kontakt zu Experten her.“ Von der Gründung eines Waldkindergartens über Schulen in freier Trägerschaft, Dorfläden, solidarische Landwirtschaft, Landkino bis hin zu Mehrgenerationenhöfen und Energiegenossenschaften geht die Bandbreite der Ideen, zu denen der Regionalknoten Erfahrungswerte und Hilfes bieten kann.

Tonndorf ist als Thüringer Vorreiter der vierte Knoten im Neulandgewinner-Netzwerk. Die anderen arbeiten bereits in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen. Meier hat über Tonndorf hinaus bereits mit der Initiative „Talvolk“ mit Einwohnern aus Hohenfelden, Nauendorf und Tiefengruben diverse Aktivitäten gestartet. Mit im Boot ist beim Regionalknoten auch das Projekt „Klimaschutzregion Ilmtal“.