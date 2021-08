Anstoßen auf den Dichterfürsten

Weimar. Das TLZ-Weinfest beginnt am Donnerstag auf dem Weimarer Frauenplan.

Goethes Geburtstag naht. Und mit ihm kündigt sich das TLZ-Weinfest auf dem Weimarer Frauenplan an. Ab heute und noch bis Sonntag, 29. August, dürfen sich Besucher auf edle Tropfen und handgemachte Musik freuen. Das Motto ist das gleiche geblieben: „Auf einen Schoppen bei Goethe!“

Nach der corona-bedingten Absage im Vorjahr nimmt Veranstalter Roland Rynkowski einen zweiten Anlauf für das 31. Weimarer Weinfest. Mit seiner Firma organisiert er das viertägige Spektakel und packt beim Aufbau selbst kräftig zu. „Jetzt läuft es rund“, sagte er gestern Nachmittag während einer kurzen Verschnaufpause. Zeit zum Durchatmen bleibt ihm wenig. Denn Rynkowski wird mit seiner Band Rest of Best auch musikalisch gefordert sein. Von 19 bis 24 Uhr stehen die Musiker am morgigen Freitag auf der Bühne. Heute geht es mit Biba und die Butzemänner los; am Samstag und Sonntag folgen noch die Winestreetboys und Acousticline.

Seit mehr als 30 Jahren nutzt die TLZ-Chefredaktion das Weimarer Weinfest, um Ehrengäste, Leser und Passanten auf dem Frauenplan in Empfang zu nehmen. „Schön, dass das wieder möglich ist“, freut sich Chefredakteur Nils R. Kawig, der das Weinfest heute um 17.30 Uhr mit Roland Rynkowski und Oberbürgermeister Peter Kleine eröffnen wird. Letzterer hat die Schirmherrschaft übernommen. Passend zu Goethes Geburtstag werden viele Gäste in Weimar erwartet – auf dem Frauenplan genauso wie bei diversen anderen Veranstaltungen.