Blankenhain. Einen gelungenen ersten Kinderfasching verbuchte der Neckerodaer Karnevalsvereins nach dem Umzug in den Saal der Lindenstadt.

Ansturm auf den ersten Blankenhainer Schloss-Fasching

Die Premiere macht Mut: Als der Neckerodaer Karnevalsverein (NKV) am Samstag erstmals einen Kinderfasching im Blankenhainer Schloss ausrichtete, blieb kaum ein Platz im Saal frei. „Mit so viel Zulauf hatten wir gar nicht gerechnet“, freute sich Hauptorganisatorin Doreen Klein. Sie und fünf junge Frauen der NKV-Tanzgarde bildeten das Kernteam und konnten sich auf einen Helferkreis aus Familien und Freunden verlassen. „Wir mussten uns ja zum ersten Mal um alles kümmern: Essen, Getränke, Gema, Bürokratie“, so Klein. „Das hat uns bisher das Team der Neckerodaer Gaststätte abgenommen.“ Aus Altersgründen der Wirtsleute war der Fasching 2019 dort allerdings der letzte.

Blankenhain diente nun als Testlauf im neuen Quartier. Den Kindern fehlte es an nichts: Sie freuten sich über einen Auftritt der Garde, stellten sich und ihre Kostüme in einer kleinen Präsentationsrunde vor und hatten Spaß an allerlei Spielen wie Stuhl-, Ballon- und Zeitungstanz oder auch Eierlauf und Sackhüpfen. Für den Gaumen gab es Waffeln, Kuchen, Pommes und Wiener sowie diverse Getränke.

Insgesamt hat der NKV noch knapp 20 Mitglieder und immer noch das Potenzial, auch eine Abendveranstaltung auf die Beine zu stellen. Der gelungene Kinderfasching könnte ein Ansporn sein, diese im nächsten Jahr wiederaufleben zu lassen.