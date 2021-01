Ettersburg. Einwohner und Bürgermeister haben in Ettersburg den Kanal voll. Der Ort wurde wegen des verschneiten Schlossparks von Ausflüglern überrannt.

Ansturm auf den Schlosspark sorgt für Frust in Ettersburg

Seinem Frust machte am Wochenende der Ettersburger Bürgermeister Jens Enderlein (Freie Wähler) Luft: „Das ist kein Zustand mehr“, kommentierte er den Ansturm auf den winterlichen Schlosspark.

Nicht nur der offizielle Parkplatz unweit der Ortsdurchfahrt war bis auf den letzten Zentimeter voll, sondern die Autos, die dort nicht unterkamen, reihten sich am Straßenrand in langer Schlange in Richtung des östlichen Ortsausganges.

„Darunter Kennzeichen aus anderen Bundesländern“, so der Bürgermeister, dem vor allem sauer aufstößt, „dass Polizei und Ordnungsamt hier scheinbar keinen Handlungsbedarf sehen.“ mg