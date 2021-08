Antje Tillmann in Weimarer Ortsteil unterwegs

Weimar. Die CDU-Bundestagsabgeordnete gibt am 4. August quasi Sprechstunde im Vorübergehen in Oberweimar-Ehringsdorf.

In Oberweimar-Ehringsdorf ist die Weimarer CDU-Bundestagsabgeordnete Antje Tillmann am Mittwoch, dem 4. August, unterwegs. Sie hält sich dort nach Angaben ihres Büros „um die Mittagszeit und am frühen Nachmittag“ auf. Interessierte können sie laut der entsprechenden Presseinformation direkt vor Ort ansprechen oder vorab unter Telefon 03643/850582 einen Termin vereinbaren.