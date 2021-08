Weimar. Die CDU-Bundestagabgeordnete kommt am 17. August für jeweils eine Stunde nach Niedergrunstedt und Legefeld.

Ihre nächsten „Bürgersprechstunden im Freien“ bietet die Bundestagsabgeordnete Antje Tillmann (CDU) am Dienstag, 17. August an. Interessierte finden sie von 15.30 bis 16.30 Uhr in Niedergrunstedt, Am Bäckereiplatz, sowie von 17 bis 18 Uhr in der Legefelder Kastanienallee, teilte ihr Büro mit. Terminvereinbarungen für andere Tagen seien unter Telefon: 03643/850582 möglich.