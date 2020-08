Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Antrittskonzert von Martin Sturm ist online

In kurzen Abständen werden professionell produzierte Musikvideos auf dem international renommierten YouTube-Kanal der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar hochgeladen. Die Hochschule hatte mit dieser höheren Taktfrequenz der Veröffentlichungen in der ersten Phase der Coronakrise unter dem Hashtag #MusikgegenCorona begonnen. Produziert wurden die Videos vom Tonstudio der Liszt-Hochschule. Nun ist das vorletzte Einzelvideo des Antrittskonzerts von Orgelprofessor Martin Sturm vom 12. Januar online gegangen. Es zeigt Sturms Interpretation der Orgelsonate „Der 94. Psalm“ in c-Moll von Julius Reubke an der Franz-Liszt-Gedächtnisorgel in der Herz-Jesu-Kirche in Weimar – und ist unter dem Link https://youtu.be/GsiFr65qhSU direkt abrufbar. Ab 10. August wird abschließend noch eine Improvisation von Martin Sturm auf den YouTube-Kanal mit seinen knapp 70.000 Abonnenten hochgeladen, und zwar die „Symphonischen Variationen und Tripel-Fuge über ein Thema von Brahms“.