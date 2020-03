Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Anwassern des Kneippvereins Bad Berka am Freitag

Die Kneippsaison 2020 in der Kurstadt beginnt: An diesem Freitag lädt der Kneippverein Bad Berka um seinen Vorsitzenden Norbert Naperkowski zum traditionellen Anwassern auf die Anlage am Goethebrunnen. Diese ist in der Folge bis zum Abwassern im Herbst wieder täglich von 9 Uhr bis zum Einbruch der Dunkelheit bei freiem Eintritt geöffnet. Ende des Monats soll auch die Anlage im Dammbachsgrund wieder in Betrieb gehen, vorher will der Kneippverein hier noch einen Arbeitseinsatz zum Säubern von Becken und Umfeld starten. Zum Anwassern am Goethebrunnen sind auch der Bürgermeister sowie die Kinder aus diversen Einrichtungen eingeladen.

Freitag, 13. März, 10 Uhr in Bad Berka, Goetheallee 3