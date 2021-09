Anwohner filmt Vandalen bei Tat - Unfall zwischen Transporter und Gabelstapler

Weimar Die Meldungen aus dem Bericht der Polizei für Weimar und das Weimarer Land.

Am Mittwochmorgen gegen 06:20 Uhr informiert ein Anwohner der Lisztstraße die Polizei, dass an seinem Auto gegen 00:35 Uhr nunmehr zum sechsten Mal die vordere Kennzeichentafel abgerissen und auf das Nachbargrundstück geworfen wurde. In diesem Fall konnte er den Täter bei der Tatausübung filmen. Am Auto und an der Kennzeichenhalterung entstand Sachschaden. Das Video wurde gesichert und muss noch ausgewertet werden. Auf diesem ist zu erkennen, wie der Täter das Kennzeichen abreißt und in den Nachbargarten wirft.

Beim Abbiegen gestreift

Am Mittwoch gegen 12:50 Uhr befuhr die Fahrerin eines Pkw Nissan die Abraham-Lincoln-Straße, mit der Absicht, rechts in die Jahnstraße abzubiegen. Während des Abbiegevorganges touchierte sie laut Polizei einen am Fahrbahnrand geparkten Mercedes. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt.

Fahren und Einfluss von Betäubungsmitteln

Am 22.09.2021 gegen 23:55 Uhr wurde in der Friedrich-Ebert-Straße der Fahrer eines Pkw VW Polo einer Kontrolle unterzogen. Ein freiwillig durchgeführter Schnelltest reagierte positiv auf die Einnahme von Amphetaminen. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet.

Weimarer Land

Transporter und Gabelstapler stoßen zusammen

Auf einem Firmengelände in Niedersynderstedt kam es am 22.09.2021 gegen 10:00 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem Transporter und einem Gabelstapler. Der Staplerfahrer fuhr beladen aus einer Halle und bemerkte, bedingt durch die Ladung, den parkenden Transporter nicht und fuhr in der weiteren Folge gegen das parkende Fahrzeug, welches hierbei beschädigt wurde.

Wildunfall

Der Fahrer eines VW Golf fuhr am Mittwoch gegen 06:00 Uhr die Neue Straße in der Ortslage Rittersorf. An der Einmündung zur Neuen Gasse überquerte plötzlich ein Reh die Fahrbahn. Der Fahrer konnte eine Kollision mit dem Tier nicht mehr verhindern. Das Tier wurde tödlich verletzt, am Pkw entstand Sachschaden.

