Anzeigen gegen zwei über 80-Jährige wegen Körperverletzung - Polizei muss in Weimar bei Ehestreit eingreifen

Weimar. In Weimar kam es bei einem betagten Paar offenbar wegen Eifersucht zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung. Die Polizei schaltete den Sohn ein, um die Streithähne zu trennen.

Am Sonntagabend kam es zu Streitigkeiten bei einem Ehepaar in Weimar- West. Wie die Polizei am Montag informierte, sei der Hintergrund des Streites bei den über 80-Jährigen wohl Eifersucht gewesen.

Nachdem es wiederholt zu Handgreiflichkeiten zwischen den beiden gekommen sei, wurde durch die Polizei der Sohn informiert, der sich im Anschluss an die Anzeigenaufnahme wegen Körperverletzung um die beiden Streithähne kümmerte. Offensichtliche Verletzungen trug glücklicherweise keiner der beiden davon.

