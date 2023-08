Apolda Avantgarde: Vortrag im Kunsthaus zu Hermann Stenner

Das Kunsthaus Apolda Avantgarde in Apolda präsentiert noch bis zum 3. September 2023 die aktuelle Ausstellung „Hermann Stenner. Hymnen an das Leben“. Christuskopf 1913/14, Öl auf Leinwand (Archivaufnahme).

Apolda. Im Rahmen der aktuellen Apoldaer Kunsthaus-Ausstellung „Hermann Stenner – Hymnen an das Leben“ findet ein Vortrag statt.

Im Rahmen der Kunsthaus-Ausstellung „Hermann Stenner – Hymnen an das Leben“ findet am Donnerstag, 17. August, 19 Uhr, ein Vortrag mit Kunsthistoriker Andreas Gabelmann statt. Er referiert über: „Im Rhythmus der Natur – Figur und Landschaft im Werk von Hermann Stenner“. Der Eintrittspreis für den Vortrag inklusive Ausstellungsbesuch kostet 9 Euro. Anmeldungen sind möglich per E-Mail unter info@kunsthausapolda.de oder telefonisch unter der Nummer 03644/51 53 64.