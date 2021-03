Einbrecher plündern drei Garagen in Apolda

In drei Fällen sucht die Polizei in Apolda jetzt nach den Tätern und bittet um Zeugenhinweise.

Kettensäge und Motorroller erbeutet

In der Unruhstraße in Apolda brachen Unbekannte zwischen dem 24. Februar und 28. Februar drei Garagen auf. Aus diesen erbeuteten sie nach Polizeiangaben unter anderem eine Motorkettensäge, diverse Werkzeuge, einen Motorroller, ein Fahrrad mit Hilfsmotor und ca. 300 Liter Diesel. Den Wert des Beuteguts schätzt die Polizei auf 3.000 Euro. Der angerichtete Sachschaden wird mit rund 300 Euro beziffert.

Täter scheitern an Automaten

Mit einem Sprengkörper versuchten unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten in der Hanfstraße in Apolda zu knacken. Dies gelang jedoch nicht. Der Automat ist jedoch demoliert. Bei der Tat zwischen dem 16. Februar und dem 28. Februar wurde ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro angerichtet, heißt es von der Polizei.

Autoscheibe eingeschlagen

Am Sonntag gegen 19.30 Uhr hatte ein Fahrer seinen Pkw Skoda in der Goerdelerstraße in Höhe Hausnummer 10 in Apolda abgestellt. Als er kurz nach 2 Uhr am Montag wieder zum Fahrzeug kam, war die Seitenscheibe des Autos zerstört. Aus dem Auto wurde eine Nintendo Switch Konsole und ein Laptop HP635 gestohlen, teilt die Polizei mit.

Zu diesen Fällen bittet die Polizei Apolda Zeugen, sich unter der Rufnummer 03644/5410 zu melden.