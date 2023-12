Apolda: Steampunk-Modenschau als Ehrenamt

Apolda Zum Apoldaer Lichterfest präsentierte die ehrenamtliche Gruppe „Beauty & Black“ die etwas andere Modenschau.

„Beauty & Black“ – ein Dutzend Frauen und ein Mann aus der Landgemeinde Bad Sulza und aus Weimar – sorgt als ehrenamtliches Modetheater bei Buchung gerne für staunende Gesichter. So auch beim Apoldaer Lichterfest am Sonntag, als sie in Gothic oder Steampunk-Montur (Foto) oder weihnachtlich verkleidet auftraten. Auch Fetisch-, Mittelalter- oder viktorianische Shows bietet das Team an, verrät Koordinatorin Beate Wiedemann. Sehenswerte Unterstützung in Apolda gab es mit einer Pausen-Feuershow.