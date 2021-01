Apolda: Test mit Hygiene-Schleuse beendet

Apolda. Der Test der Hygiene-Schleuse am Carolinenheim ist beendet. Im Dezember begann dieser, um die Praktikabilität bei der Corona-Prophylaxe zu prüfen. Automatische Fiebermessung, elektronische Kontrolle des Besucherausweises, Händedesinfektion und Maskencheck via Kamera gehörten dazu. Waren alle Parameter erfüllt, wurde der Zutritt gewährleistet. Es habe funktioniert, so Geschäftsführer Stephan Müller-Leddin. Allerdings habe man sich wegen hoher Anschaffungskosten nicht dafür entschieden. Immerhin habe man zehn Zugänge. Alle so auszustatten, sei nicht leistbar. Nun habe man zusätzlich Thermometer beschafft, die fest installiert werden, so dass der Gast die Stirn dranhalten muss. Ist die Temperatur erhöht, wird der Zutritt verweigert.